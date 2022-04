“Mi tío me trató como su manita de oro”, crece trata humana en México

CIUDAD DE MÉXICO.- “Mi tío me trató como su manita de oro”, recuerda Sonia, víctima de trata humana, desde trabajo forzado hasta prostitución.

En un artículo de El Universal se recuerda que la mamá de Sonia falleció de cáncer de estómago cuando ella tenía 12 años, por lo que un tío se hizo cargo de ella.

Pero la obligó a trabajar en un centro nocturno con el pretexto de cobrarle dinero que la difunta “les debía por los gastos de su tratamiento”. Inició vendiendo dulces en el baño del lugar, luego limpieza y fue obligada a prostituirse.

Sonia relata que dejó de ir a la escuela porque pasó de trabajar los fines de semana en salones de fiestas a ir a pulquerías y bares de martes a viernes, obligada por sus tíos, además de que un individuo pagó su virginidad por mucho dinero.

Me trató como su minita de oro cuando se dio cuenta de que me podía sacar provecho de esa forma, y cada vez que me llevaba a que me violaran me hacía el recordatorio de que mi mamá les debía mucho dinero por las medicinas”, expone.

Hubo noches en las que mi tío me obligó a estar con más de tres hombres que le pagaban 100, 200 pesos. Viví una vida miserable y quise quitarme la vida en un afán por preguntarle a mi mamá por qué me había dejado sola”.