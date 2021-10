"Mi mamá me regañó pero la verdad no me arrepiento" sostiene joven que le gritó "ratero" a Peña Nieto

ROMA.- Luego de hacerse viral en redes sociales por un video donde le grita "ratero" a Enrique Peña Nieto, que se hospedaba en un hotel de lujo en Roma junto a su novia Tania Ruiz, Karen Villalobos mencionó durante una entrevista con El Universal que su mamá la regañó por hacerlo.

Su mamá la regaño pero ella recalca que no se arrepiente de haberlo hecho "Se que deberíamos respetar a un presidente. De hecho mi mamá me regañó pero la verdad no me arrepiento".

Mi hermana y yo le gritamos cosas aunque ninguna de las dos vivimos en México, pero sabemos lo que a hecho y que por eso no va a México" destacó durante la entrevista.

Aquí está el primer video. Él estaba parado esperando su taxi cuando lo reconocí y ya no sabia cómo esconderse… solo asomaba la cabeza a mirarme que yo le decía a toda la gente que él era el expresidente de México y que es un ratero" escribió en su cuenta de Twitter.

Sin seguridad

Finalmente, la joven aseguró que el expresidente no iba acompañado de ningún escolta de seguridad. "Nada de seguridad. Solo me hizo algo con las manos, como un saludo, pero su novia le impidió que hiciera algo más. En el video se ve su gesto".

Karen en entrevista dice haberse sorprendido de encontrar al expresidente de México sin personal de seguridad al pendiente de él, "cómo una persona normal", luego de subir el video donde se ve a Peña Nieto subirse a un taxi "para ser presidente que poco, en un taxi, cada quien tiene lo que se merece, va a pagar todo" le grita junto a su hermana que grita “agarró un taxi” en tono burlón.