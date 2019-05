''Mi ganso no se cansa'': Miguel Barbosa

PUEBLA, Puebla.- A un día de concluir la campaña por la gubernatura, el candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia en Puebla, Luis Miguel Barbosa (Morena, PT y Verde) ya se siente ganador y adelanta que el próximo lunes será gobernador electo y ganará por más 20 puntos de diferencia a su más cercano rival, Enrique Cárdenas (PAN, PRD y MC).

Al participar en un evento en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla bajo el título Diálogos por la Humanización de Puebla, Barbosa Huerta aseguro que en todas las encuestas lleva 30 puntos de ventaja y la garganta le ha alcanzado para cientos de discursos y "este ganso no se cansa".

“Recorrí todo el estado y hoy estoy muy satisfecho, vamos 30 puntos arriba, vamos a ganar por mucho margen, con mucho margen y este no es un lugar para gritar y por eso no he gritado, la garganta me aguantó para cientos de discursos, pero créanme que este ganso no se cansa”, dijo.

A un día de hacer su cierre de campaña masivo en su ciudad natal, Tehuacán, Barbosa dijo que confía en que el próximo domingo no habrá actos de violencia en las casillas y dijo: “nadie va a anular esta elección”. “Yo soy candidato ahorita, después a partir del lunes voy a ser gobernador electo”.

Ante los dichos de Enrique Cárdenas de que si hay irregularidades impugnara o judicializará la elección, respondió: “Que él lo prohíba a gentes de su partido, que él pare a las gentes que están metidas en su partido eso, los que están haciendo eso son los del PAN, no nosotros”.

Derechos Humanos

En este contexto, Barbosa Huerta adelantó que será respetuoso de todos los derechos humanos y ofreció crear la Comisión Estatal para la Búsqueda de Desaparecidos, y el respeto absoluto a las garantías individuales de los poblanos para que no pase lo que en anteriores administraciones.

“Me comprometo a que en el gobierno que encabece no habrá más infamias del estado sobre ninguna persona y respeto absoluto a las garantías individuales a todas las mujeres y hombres que estén en territorio poblano, hayan nacido o no en la entidad”, garantizó Miguel Barbosa.

Al mismo tiempo anunció la creación de la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, a fin de que realice acciones propias que atienda los casos en Puebla y las familias no tengan que ir a México a mendigar justicia.

Además explicó que, en caso de ser gobernador, enviará iniciativas al Congreso local para mejorar los procedimientos para la elección de los titulares de los órganos autónomos y que ya no sean más incondicionales o familiares del gobernante en turno.

“Mejorar los procedimientos de los órganos constitucionales autónomos para que no sean incondicionales o familiares, es un esfuerzo colectivo, todos debemos de compartirlo, es una descomposición en el poder la que hubo en Puebla”, dijo.