Mi familia y yo estamos bien, señala Zoé Robledo tras dar positivo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El director general del IMSS, Zoé Robledo, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que él y su familia se encuentran bien tras dar positivo a Covid-19.

“Muchas gracias por todos los mensajes, y a mi familia, amig@s y colegas por los ánimos y la buena vibra. Afortunadamente Marifer, mis hijos y yo estamos bien”, dijo Robledo.

MUCHAS GRACIAS por todos los mensajes, y a mi familia, amig@s y colegas por los ánimos y la buena vibra. Afortunadamente Marifer, mis hijos y yo estamos bien.



Atendemos las indicaciones médicas y sigo a distancia mis responsabilidades en @Tu_IMSS. Seguiré informando por acá. pic.twitter.com/iQQt3ZJnOJ — Zoé Robledo (@zoerobledo) June 8, 2020

El funcionario añadió que atienden las indicaciones médicas y realiza sus responsabilidades en el IMSS a distancia.

Robledo desmintió la información sobre una supuesta asignación de contratos a empresas de familiares.

“Yo desde que me dedico al servicio público no estoy vinculado con ninguna empresa, el único que percibo es el de mi salario. En ningún momento he favorecido, influenciado y mucho menos caído en un conflicto de intereses”, señaló.

El día de ayer el director general del IMSS dio a conocer en su cuenta de Twitter que dio positivo a coronavirus.

Por su parte, el IMSS dijo que luego de presentar síntomas de la enfermedad COVID-19 el sábado 6 de junio, Robledo Aburto se realizó la prueba, la cual resultó positiva.