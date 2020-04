Mi amigo se equivocó: ¿AMLO y Javier Alatorre tienen amistad?

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque lo llamó “amigo” y “buena persona”, el presidente Andrés Manuel López aseguró que el periodista Javier Alatorre se equivocó anoche al llamar a la población a no seguir las recomendaciones del subsecretario de Salud y encargado de la estrategia contra el coronavirus, Hugo López-Gatell.

“Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche que llamó a no hacerle caso a el doctor Hugo López-Gatell creo que fue una actitud no bien pensado porque Javier es una persona buena, creo que cometió un error como todos y además hizo uso de su libertad y cada quien puede expresarse, no debe de haber de ninguna manera linchamiento político por alguien que no”, advirtió.

Mas la duda que salta sobre las declaraciones del presentador de noticias de TV Azteca es cómo es la amistad entre AMLO y Alatorre.

En mayo de 2018, López subió tuit a sus redes sociales con una entrevista que Alatorre le hizo a semanas de las elecciones federales de aquel año.



Como es amigo de Beatriz, Javier Alatorre se metió hasta la cocina. Les comparto la entrevista. https://t.co/lCx4OKD6qt — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 27, 2018

En la publicación, el entonces candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PES y PT), mencionó que Alatorre, "como es amigo de Beatriz (su esposa), se metió hasta la cocina".

La grabación muestra como el ahora titular del ejecutivo enseña su despacho y el de su esposa, la habitación de su hijo menor y hasta la cocina y el ropero de la casa.