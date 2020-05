México ya no será rebasado por la pandemia, se aplanó la curva: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - Los hospitales del sector salud no serán rebasados en su ocupación, a pesar de que en México han crecido en el número de fallecidos y de casos de Covid-19, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue cuestionado sobre el informe que recibió sobre la pandemia en la reunión que sostuvo por la noche con autoridades del sector sobre y acerca de que ayer por segundo día consecutivo se confirmaron más de 400 decesos en un día.

Lo más importante de todo es que a pesar del sufrimiento de las pérdidas de vidas humanas, hemos podido evitar un desbordamiento [de los hospitales]”, dijo.

“¿Ya se descartaría que ocurra?”, se le preguntó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Ya, eso lo podemos descartar”, contestó.

López Obrador afirmó que el transcurso de la pandemia va de acuerdo a lo que proyectaron los especialistas y los matemáticos.

“Nos ayudó mucho que funcionó la estrategia de los médicos de los científicos mexicanos, de aplanar la curva, porque si no se hubieren tomado las medidas de la sana distancia y no nos hubiese ayudado la gente, como nos ha estado ayudando se hubiese desbordado por completo la pandemia y no íbamos a tener forma de atender a enfermos y salvar vidas”, explicó.

López Obrador consideró que las compasiones entre los países entre la cantidad de fallecidos son de mal gusto, debido a que las realidades de cada nación son distintas, así como el número de habitantes.

“Sólo vean noticias de la pandemia, se hacen comparaciones de fallecidos con México con países que tienen menos población que nuestro País, así muchas exageraciones. Entonces estamos trabajando todos los días, se han portado muy bien la gente, de manera excepcional; no estamos en la situación que desgraciadamente están otros países, repito, es de mal gusto y no se pueden comparar tragedias”, dijo.