México vs Panamá: Gerardo Martino mata rumores sobre su salida en caso de perder

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin importar lo que suceda contra Panamá esta noche en el Estadio Azteca, Gerardo Martino asegura que no piensa renunciar al puesto de director técnico de la Selección Nacional Mexicana.

El Tricolor, tercer lugar del octagonal rumbo a Qatar 2022, se metería en graves problemas si no le gana a los canaleros, que son cuartos con un punto menos.

Y no, el “Tata” no pretende dar un paso al costado. “Estamos concentrados, con ganas de hacer un buen partido. Es el único pensamiento que me ocupa en estos momentos”, dijo cuando se le pregunto sobre su futuro.

No me dieron últimatum: afirma Martino

Aseguró que ni Yon de Luisa, presidente de la FMF o Gerardo Torrado, director deportivo de la FMF, le han puesto un ultimátum. “Las mismas charlas de los pasados combos FIFA, las tengo ahora. Con el presidente, Nacho (Hierro, director deportivo) y Gerardo”.

No hay advertencias: “A estas alturas del juego y con la edad que tenemos todos, no hay advertencias, no es un colegio. Vamos al juego con la mayor de las ilusiones”.

Martino se dice satisfecho de su paso por la Selección, a pesar de los malos resultados obtenidos en los últimos meses: “Siempre en los trabajos, uno pretende hacer las cosas lo mejor que se puede, tener mejores actuaciones y mejores resultados”.

Reconoce que sus primeros años en el Tricolor "fueron mejores"

Recuerda sus primeros años frente al Tricolor: “Hemos tenido una mejor primera parte respecto a tres años que llevamos. Y después del año pasado comenzamos a decaer, y eso nos ha costado, no al inicio porque en septiembre y octubre pasado hicimos buenas puntuaciones, pero en noviembre perdimos partidos importantes… Tenemos que ser conscientes de que estamos aquí por nuestra responsabilidad y hay que sacar este momento adelante… Está claro dónde nos posiciona la derrota y donde nos posiciona un triunfo”.

Sigue ilusionado con ir a Qatar al frente del Tricolor: “Estamos arriba del barco en este proyecto de hace tres años. Es turbulento desde hace tres meses, pero en los pasados dos años y medio no hubo turbulencia. En los trabajos de selección pasa esto, son muchos años… Es difícil sostener cuatro años donde todo funcione de maravilla”.

Muchos han pedido su cabeza, su renuncia, han hablado ya de posibles relevos. ¿Se exagera con Martino? “No lo sé… No sé cómo son los pasados procesos. Me dicen que pocos técnicos han terminado los procesos, eso no sé si es un hecho negativo o positivo. Desconozco los antecedentes”.

Con todo esto que sucede alrededor de la Selección y el argentino, se puede considerar como un técnico de élite: “Me considero un trabajador, nada eso de ubicarme en distintos lugares. Cuando inicié, dirigí tres años en la segunda división de Argentina y diez años después dirigí al Barcelona, y eso no me ubica en ningún lugar de privilegio. No me quita trayectoria esta situación… A veces nos va bien, a veces nos va mal”.