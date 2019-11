México ve avances "relevantes" en investigación por masacre a familia LeBarón

CIUDAD DE MÉXICO.-El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró este lunes que hay avances "relevantes" en la investigación de la masacre de nueve miembros de una comunidad mormona y destacó la labor conjunta existente con el Gobierno de los Estados Unidos.

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el canciller aseguró que "hay avances" y un "seguimiento muy cercano" a este macabro hecho acontecido el pasado 4 de noviembre.

Por el acuerdo de ambas partes -México y EU, que coadyuva en la investigación- no se pueden dar avances del caso, pero han sido "relevantes", afirmó.

"Va ser un buen ejemplo de la cooperación" de ambas naciones, puntualizó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

"Impunidad no va a haber", remarcó.

Cuestionado por la prensa, habló del concepto de "narcoterrorismo" y recordó que este tiene un "implicación" y un "impacto jurídico internacional", especialmente porque Estados Unidos si dictamina que un grupo es terrorista puede actuar de manera "directa" en el país donde se dio el hecho.

"México no lo aceptaría. Pero yo pienso que Estados Unidos no va a ir por esta ruta porque estamos trabajando juntos y porque no estaría interesado en que México invocara" también sus principios jurídicos.

Así, habló de la cooperación existente en la investigación, en lugar de una injerencia estadounidense. "Además de inconveniente, sería innecesario", agregó Ebrard, quien puso como buen ejemplo de cooperación la lucha conjunta para frena el tráfico de armas de Estados Unidos a México.

En su turno de palabra, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció la buena relación con Estados Unidos pero remarcó: "No somos vendepatrias" ni vamos a permitir "amenazas" ni "intervención" de Gobiernos extranjeros.

El 4 de noviembre un comando de sicarios atacó a varias familias mormonas - los Miller y los Langford- dejando nueve víctimas mortales, -tres mujeres y seis niños- además de varios menores heridos, un caso que conmocionó al país por su nivel de violencia.

Estados Unidos se ha implicado en la investigación porque los fallecidos tenían doble nacionalidad.

LA POSTURA DE LA COMUNIDAD MORMONA

El activista de esa comunidad, Adrián LeBarón, confirmó hoy que el próximo lunes 2 de diciembre se reunirán con el presidente y explicó que piensan ir a Palacio Nacional para escuchar los avances de la investigación.

En declaraciones a Radio Fórmula, Julian LeBarón, otro conocido miembro de la comunidad, dijo: "Nosotros no podemos aceptar que el presidente de México nos pida que le demos abrazos a quienes nos están asesinando".

Además, este mismo lunes miembros de la comunidad mormona se reunirán con el poeta y activista Javier Sicilia, para impulsar una acción más contundente al respeto y denunciar la matanza.