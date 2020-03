México suspende actividades no esenciales hasta el 30 de abril por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó sobre la suspensión inmediata de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social hasta el 30 de abril.

Se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores públicos, privado y social”, decretó el funcionario.

De acuerdo con López-Gatell, México se encuentra “en una fase de ascenso rápido” respecto a la relación de los casos de coronavirus.

De acuerdo con las medidas adoptas por el Consejo de Salubridad General, se dio a conocer:

- Suspensión inmediata, desde hoy y hasta el 30 de abril de actividades no esenciales, para mitigar la dispersión del virus de sectores ´públicos y privados, "es decir, todo".

- Dijo que para las actividades no esenciales, no deberán registrarse reuniones de más de 50 personas.

- Se exhorta a toda la población a cumplir el resguardo domiciliario, "permaneciendo en el domicilio el mayor tiempo posible".

- El resguardo, dijo es obligatorio para la población mayor de 60 años.

- Se deberán postergar todos los censos y encuestas.

- Todas las medidas deben aplicarse con estricto apego a los derechos humanos.

En México suman hasta el corte de hoy un total de mil 94 casos positivos de Covid-19 y 28 defunciones.

