México siempre tuvo información de China sobre COVID-19: Marcelo Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO.-El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que desde el momento en que China entró en emergencia por la aparición del Covid-19, México ha tenido en todo momento la información.

"Desde un principio se tuvo información. Cuando ellos (en China) enfrentaron su primer brote relevante, México fue un país que estuvo cerca de la información, cerca de las necesidades que en su momento tuvo China", detalló.

Al reunirse con senadores, de manera virtual, el canciller mexicano detalló que desde el inicio de la pandemia, China informó a la Organización Mundial de la Salud sobre la situación que se tenía, por lo que México tuvo los datos desde el inicio, así como de las necesidades que la nación asiática generó.

China no le compró insumos a México, aclaró, y lo único que el gobierno mexicano no hizo, fue no impedir la adquisición de insumos mexicanos por parte de otras naciones.

Marcelo Ebrard detalló a los senadores que el gobierno mexicano ha estado en contacto con organismos multilaterales y otros gobiernos, para adquirir insumos, así como aprender de las experiencias.

Actualmente, dijo, México participa en los procesos de prueba y protocolos, para lograr la vacuna en contra de la enfermedad e coronavirus.

En la reunión, el canciller mexicano expuso, además, que Relaciones Exteriores se ha dedicado a la protección de mexicanos fuera del país, y hasta la fecha se ha logrado la repatriación de más de 12 mil.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal (Morena), pidió al canciller que diera su visión sobre el trabajo que está realizando el Consejo General de Salubridad y respondiera por qué el número de contagios crece.

¿Cómo está viendo al Consejo de Salubridad, al gobierno federal, por que este número de contagios no cede, por qué pareciera que en momentos se dispara en lugar de aminorarse o aplanarse, y cuál es el diagnóstico de los mexicanos en el exterior?", dijo.

El líder de Morena consideró que la situación a la que México hace frente no había tenido precedente y ha golpeado de la misma manera, aunque en tiempos diversos, a todos los países del mundo, y lo calificó como "un auténtico reto global".

"Y una solución exitosa requiere, necesariamente, de una respuesta en la misma escala. El senado estará atento a lo que plantee la política exterior, […] y tiene que actuar e interactuar con todos los actores que están frente a esta estrategia", subrayó.