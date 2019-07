México reclamará bienes de "El Chapo" Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El gobierno federal reclamará los 12 mil 600 millones de dólares de Joaquín “El Chapo” Guzmán incautados por Estados Unidos, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario también lamentó la condena de cadena perpetua a la que fue sentenciado el capo mexicano en una corte de Estados Unidos.

Yo escuché muy bien al abogado (de ‘El Chapo’) y dijo alguna cosa interesante: que la confiscación de los bienes, en todo caso, y es un asunto de justicia, esos recursos, esos bienes, le corresponden a México legalmente”, dijo.

El mandatario precisó que México revisará “el asunto” y que está de acuerdo con lo dicho por el abogado de Guzmán Loera.

“Vamos a ver, él sostiene que en todo caso, esos bienes, esos recursos, pertenecen México”, dijo.

El mandatario aseguró que no aceptará que Estados Unidos se quede con el dinero confiscado a “El Chapo”, “si no hay un fundamento legal”.

“Nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal. Pasaba de que un político mexicano acusado de corrupción era detenido, le quitaban los bienes que eran de México y el gobierno mexicano no los reclama”, dijo.

“¿Ahora sí?”, se le cuestionó.

“Claro que sí, todo lo que sea de México”, contestó.

El Presidente aclaró además que su gobierno no modificará los procedimientos legales de las extradiciones, pero que se acabó lo que “se hizo en algún tiempo, como se hacía antes, de que: ‘Mándamelo’. Así no. De acuerdo a nuestro marco legal”, es decir serán juzgados en México.

LAMENTA CASO DE “EL CHAPO”

El Presidente lamentó casos como los de “El Chapo” y se dijo conmovido de que pasará el resto de su vida en una “cárcel hostil, dura, inhumana”.

“Yo lamento mucho que se den estos casos, yo no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra. Yo soy un idealista, creo en el amor, en la fraternidad, en la felicidad. Soy humanista, no le deseo mal a nadie, no me gusta hacer leña del árbol caído, es por cierto un principio bíblico”, dijo.

Pero, aclaró, está consiente de muchas de las víctimas.