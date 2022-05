México recibirá cubanos y nicaragüenses expulsados a petición de EU

Ciudad de México.- Según el portal estadounidense The Washington Post, autoridades mexicanas acordaron el recibimiento de migrantes cubanos y nicaragüenses anteriormente expulsados por Estados Unidos según la orden de salud pública del Título 42.

El acuerdo se debe a que el gobierno mexicano posee más libertad para llevar a cabo las deportaciones a Cuba y Nicaragua, dos países con los que el país norteamericano tiene poca relación diplomática.

Washington, ante la limitación que esto significa, tiene una capacidad limitada para devolver a sus ciudadanos, que suman miles.

The Washington Post también informó que Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, y Antony Blinken, secretario de Estado, mantuvieron conversaciones con las autoridades mexicanas donde los funcionarios de nuestro país accedieron a recibir de vuelta a migrantes cubanos y nicaragüenses.

Estos funcionarios conversaron con la condición de permanecer en el anonimato, ya que aún no estaban autorizados para discutir el asunto.

Este acuerdo se limita al recibimiento de migrantes, pero según el diario estadounidense, un funcionario mexicano solicitó a Estados Unidos abstenerse de devolver cubanos y nicaragüenses en ciertas áreas.

Una de ellas es el Sector del Río de la Patrulla Fronteriza, donde México y Estados Unidos carecen de capacidad para procesar a la cantidad de migrantes que están fluyendo actualmente. No obstante, el acuerdo prevé el recibimiento y devolución de miles de cubanos y nicaragüenses.



El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, se reunió el pasado martes, 3 de mayo, con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para dialogar sobre temas de seguridad.

El encuentro surgió como seguimiento a la llamada que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo en Estados Unidos, Joe Biden.

Ebrard puntualizó que el diálogo se debe a establecer el control y la seguridad de los mexicanos y también de los migrantes.



“Lo que no vamos a permitir es que se asuma, con, o sin el problema del Título 42, o lo que Estados Unidos determine, que México se convierta en un país donde pasa quien sea y no tengamos su identidad ¿por qué? porque entonces no podemos cumplir nuestras obligaciones de seguridad con los ciudadanos”, comentó Ebrard.