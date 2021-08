México otorga refugio a Gerson Martínez, acusado en El Salvador de lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO.-Este lunes se confirmó que México otorgó refugio al ex ministro salvadoreño Gerson Martínez, quien es acusado en su país de recibir pagos irregulares durante el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014).

Gerson Martínez ha recibido el estatus de refugiado por persecución (política). En ese sentido el gobierno mexicano ha tomado a bien examinar los datos de este caso", indicó su abogado, Pedro Cruz.

Cabe destacar que el ex ministro enfrenta un proceso penal por lavado de dinero junto a otros nueve ex funcionarios, entre estos el ex presidente Salvador Sánchez Cerén, quien gobernó al país de 2014 a 2019.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

No puede haber una captura ni extradición del señor Martínez: Abogado

Cruz añadió que "cualquier intento de extradición, captura o difusión roja tendrá que pasar por un procedimiento largo y engorroso de examen y no puede haber una captura ni extradición automática del señor Martínez mientras él tenga el estatus de refugiado".

Las declaraciones del abogado fueron brindadas en la sede del Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, a la que llegó para presentar un recurso de apelación, ya que dicha corte envío el proceso penal a instrucción y decretó detención provisional contra todos los implicados.

Martínez habría recibido 290 mil dólares en subsueldos

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Martínez habría recibido 290 mil dólares en sobresueldos durante la Administración de Funes.

Este caso se desprende de la investigación contra Funes por la supuesta malversación de 351 millones de dólares del presupuesto estatal.

Funes vive en Nicaragua desde 2016 y recibió en 2019 la nacionalidad de ese país centroamericano, cuya Constitución prohíbe la extradición de sus ciudadanos.

Carlos Cáceres, Violeta Menjívar y Hugo Flores, entre los señalados

Los demás señalados son el ex titular de Hacienda Carlos Cáceres, la ex ministra de Salud Violeta Menjívar, los ex viceministros Hugo Flores y Erlinda Handal, y el ex diputado del FMLN Calixto Mejía (2014-2017).

Así como José López Juárez, expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA), y el exsecretario privado de la Presidencia Manuel Melgar y la exministra Medio Ambiente Lina Pohl, quienes se encuentra fuera del país y cuyo paradero se desconoce.

El pasado 30 de julio, el Gobierno de Nicaragua otorgó la nacionalidad nicaragüense a Sánchez Cerén.