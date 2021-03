México no es el patio trasero de EU, dijo Joe Biden a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Joe Biden le dijo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que nuestro país ya no es el patio trasero de los Estados Unidos, según revela el diario La Jornada.

Durante una llamada telefónica, AMLO agradeció al demócrata la nueva postura de EU sobre México.

“Le agradecí por tener esa concepción porque México es un país libre, independiente y soberano”, comentó el jefe del Ejecutivo.

En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump también fue respetuoso de México.

“Es libre el diálogo, sin embargo, el presidente Joe Biden es respetuoso de nuestra soberanía, lo fue expresidente Trump, y lo es el presidente Biden. Hablamos hace como dos meses, la primera vez que hablábamos por teléfono, ya nos habíamos encontrado, pero 8 años antes. Hablé desde Valladolid, Yucatán con él y me dio mucho gusto porque ellos que no ven a México como el patio trasero de Estados Unidos.

“Entonces le agradecí por tener esa concepción porque México es un país libre, independiente, soberano”, dijo.

En el año 2003, Adolfo Aguilar Zinser, embajador mexicano ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), dijo que México era “el patio trasero” de Estados Unidos y dejará de serlo hasta que no haya mexicanos que piensen que es necesario “tragar camote”.

Estos dichos llevaron a Zinser a renunciar a la representación de México ante la ONU.

El entonces presidente Vicente Fox se dijo molesto por las declaraciones del embajador.

"Me parece que a quien ofende es a México al decir que es el traspatio de Estados Unidos. Yo creo que los ofendidos somos los mexicanos, a los mexicanos no nos gusta que nos digan eso, cuando menos a mí no me gusta", enfatizó Fox.