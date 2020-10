CIUDAD DE MÉXICO (GH).- México está preparado para un rebrote de Covid-19 e irán a Chihuahua, entidad en donde ya se incrementó la ocupación hospitalaria, autoridades de la Secretaría de Salud, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A la pregunta expresa sobre si México está preparado para un rebrote durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario contestó que sí.

“Sí, porque contamos con el apoyo de los médicos, estamos pendientes. Ya se está trabajando para ir a Chihuahua y estar pendientes, reforzar en en el caso de Chihuahua”, dijo.

López Obrador afirmó que la estrategia del País ha funcionado, que se cuenta con suficiente capacidad hospitalaria de camas generales y con ventilador, y llamó a la población a no confiarse y a seguir con las medidas de sana distancia y de higiene.

“Nos está funcionando la estrategia en general, lo que tenemos que hacer es seguir convocando a todos a cuidarnos, sin medidas autoritarias, eso es otra característica de lo que hemos hecho. No ha habido toque de queda”, dijo.

En el caso de Chihuahua, agregó, que el problema mayor se ubica en la frontera y pidió realizar una revisión a las maquiladoras.

“Vamos a procurar seguir avanzando; se revisa el semáforo de acuerdo a los criterios, yo tengo un parámetro que nos importa a todos; no sólo es si tenemos capacidad para atender enfermos o el número de contagios, pero lo que más me importa es que no haya fallecimientos, en eso vamos mejorando, no tenemos todavía una situación de alarma, ha ido bajando el número de fallecidos”, dijo.

El mandatario reconoció que aunque se ha realizado un esfuerzo por contar con especialistas, se sigue sin contar con médicos suficientes para atender la demanda del País.

“Seguimos sin tener los médicos y los especialistas que necesita el País, porque se abandonó mucho durante el periodo neoliberal la atención a la salud y la formación de médicos”, precisó.