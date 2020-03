"México está en transición hacia la fase 2 por coronavirus": López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- El primer fallecimiento por coronavirus en México no implica un escalamiento en las fases de la contingencia, aseguró Hugo López-Gatell Ramírez; enfatizó que personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y mujeres embarazadas son más vulnerables a desarrollar complicaciones en caso de tener el virus.



"Ayer tuvimos un deceso, lamentable como cualquier fallecimiento, nuestras condolencias, esto ilustra lo que sabemos que va a pasar y contemplamos desde hace casi tres meses. Dejar claro que un deceso no hace que se escalen las fases", comentó.



Destacó que el paciente que murió por el Covid-19 padecía obesidad y diabetes, por lo que se demuestra que las personas que viven con enfermedades crónicas son más propensas a desarrollar complicaciones.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, llamó a la ciudadanía a no perder de vista los escenarios de la epidemia y que México está en transición hacia la fase dos."Vemos que las personas con enfermedades crónicas, en este caso obesidad y diabetes, tienen mayor riesgo de complicar la enfermedad y las personas mayores, no dejaremos de decirlo, tienen mayor probabilidad de complicarse, así como mujeres embarazadas, todos ellos deben tener mayor conciencia y acudir a tratamiento y evaluación médica cuando tengan síntomas", dijo.Y agregó: "Pedimos a los medios a que nos ayuden a que la población se mantenga en lo que es importante, que no se distraiga con quién le dio mano a quien, o en quién no se puso alcohol, es una epidemia en la que habrá más casos, de los que 80% serán leves, 14% adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o mujeres embarazadas que requieran hospitalización y un porcentaje menor que serán graves y podrían fallecer".Al recordar que en México hay 118 casos confirmados por Covid-19 y que todos han sido identificados con antecedente de viaje o han tenido la visita de personas que viajaron a lugares de transmisión activa, así como que será una epidemia larga, subrayó que el País sigue la guía de comunidades científicas internacionales, mantiene vinculación con la Organización Mundial de la Salud y existe un plan técnico bien calculado."Si nos mantenemos bien organizados, si las autoridades tienen claro que existe un plan nacional, que la Conferencia Nacional de Gobernadores colabora con el gobierno federal, entonces vamos a ser más efectivos y sortearemos las fases de esta epidemia".