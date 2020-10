México esperará avance de caso Cienfuegos en EU para abrir investigación; no se encubrirá a nadie: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-En México existe la posibilidad de abrir una investigación sobre el caso de Salvador Cienfuegos Zepeda y quienes resulten involucrados durante el desahogo del caso que se lleva en Estados Unidos en contra del ex secretario de la Defensa, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia de prensa el mandatario fue cuestionado sobre si hay o se abrirá una investigación sobre el ex funcionario acusado en Estados Unidos por tener nexos con el narcotráfico.

“Desde luego a partir de la investigación, de los resultados. Se habla de que hay grabaciones, pruebas, vamos a esperar cuáles son esas pruebas y a quiénes involucran. Y nosotros tenemos que proceder, que les quede claro: nosotros no vamos a dar protección, no habrá impunidad para nadie”, dijo.

López Obrador enfatizó que su gobierno esperará al desahogo de pruebas, pues consideró que debe haber más personas involucradas.

“Vamos a esperar el resultado de la investigación, si hay alguien señalado y se le demuestra que participó por un acto señalado, si está en retiro, será puesto a disposición de la autoridad competente, eso hasta que se tengan los elementos, porque se habla de pruebas”, dijo.

El Presidente precisó que en un supuesto de que Cienfuegos resulte responsable, no se debe culparse a todas las fuerzas armadas.

“Tenemos que cuidar a una institución tan importante como la Sedena. Yo creo que se trata de un asunto que no puede descalificar de tajo a las fuerzas armadas, no se puede por un hecho como este, aún con todo lo lamentable y doloroso que sea, no se puede desacreditar de tajo a una instancia tan importante como la Sedena”, dijo.

Y agregó: “No significa de ninguna manera encubrir a nadie, cero impunidad, si el general Cienfuegos resulta responsable que se le castigue. Si hay otros oficiales involucrados que se les castigue”.