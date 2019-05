México busca persuadir a Trump con trabajo en la frontera

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- México buscará persuadir al presidente Donald Trump con datos y resultados de que ante el crecimiento del flujo migratorio por territorio mexicano, sí ha estado trabajando en la frontera Sur y ha acompañado a migrantes de regreso a sus lugares de origen, como nunca se había hecho, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina.

Ante este crecimiento hemos actuado y se ha acompañado de regreso a sus pueblos a migrantes como no se había hecho en otros tiempos, respetando sus derechos humanos”, dijo.

El mandatario precisó que el canciller Marcelo Ebrard Casaubón viajó este día a Washington con una delegación mexicana para informar al presidente de Estados Unidos Donald Trump sobre las acciones que el gobierno mexicano ha realizado en materia migratoria e insistió en la no confrontación.

“Ya tenemos un plan que ha venido aplicándose en la frontera Sur, que va a continuar y que está dando resultados, tenemos datos para demostrar”, indicó.

Esos datos serán dados a conocer a los mexicanos, una vez que la delegación diplomática de México regrese del país anglosajón.

“Estoy esperando que se informe de manera oficial al gobierno de Estados Unidos, que presente las pruebas y una vez que entregue las pruebas al gobierno estadounidense, que se dé a conocer cuál ha sido nuestra actuación en lo que tiene que ver en el paso de migrantes por nuestro territorio. Y lo que se ha hecho para acompañar de regreso a muchos migrantes, dales opciones de trabajo y protegerlos”, dijo.

Y agregó: “no nos hemos quedado con los brazos cruzados; es decir, que no hemos desatendido este asunto penoso, porque esto no debería de suceder”.

El Presidente consideró que Donald Trump comprenderá que “no es de esa manera que se pueden resolver las cosas”.

“Creo que el Presidente Trump va a comprender que de esa manera no se pueden resolver las cosas. Yo creo que va haber una rectificación, si no de inmediato, la tiene que haber, porque estas medidas no convienen a los mexicanos, pero tampoco a los estadounidenses”, indicó.

López Obrador señaló que tanto a México como a Estados Unidos están a favor del libre comercio y no de medidas arancelarias.

“No a favor del impuesto o de aranceles, de cerrar nuestras economías”, dijo.

El mandatario agregó que la situación que se vive en este momento con Estados Unidos no detendrá el proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Nosotros vamos a continuar, es un asunto que corresponde al Senado de la República, pero la opinión del Ejecutivo es de que continúe el proceso de ratificación de tratado, que nosotros cumplamos con los compromisos que se hicieron, que tenemos que aprobar el tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá”, dijo.

El mandatario informó que mañana sábado habrá una conferencia de prensa desde el puerto de Veracruz para informar sobre los avances logrados por la comisión de diplomáticos mexicanos en Washington.