México aún no está en emergencia por coronavirus: SSa

CIUDAD DE MÉXICO.- México aún no se encuentra en una etapa de emergencia por el Coronavirus 2019, por lo que no ha llegado el momento de suspender actividades de concentración masiva como las misas, o de lanzar alertas para los periodos vacacionales, dijo la Secretaría de Salud.

"Esto no tiene características para considerarse una emergencia en este momento y por lo tanto, el Comité Nacional de Emergencias no será quien coordine la respuesta", dijo el subsecretario Hugo López Gatell.

Pidió no confundir la preocupación que pueda existir y el uso libre de la palabra "emergencia" con su connotación como termino jurídico.

"La única entidad que puede decretar un estado de emergencia sanitaria es el Consejo de Salubridad General, es la única autoridad sanitaria colegiada. Quien lo preside es el Presidente de la República, es la única instancia facultada para declarar formalmente una emergencia sanitaria", señaló.

Por lo pronto, la dependencia federal se prepara para afrontar el COVID-19 durante todo el año y los estados analizan la reconversión hospitalaria, esto es decir, la reorganización de los hospitales para aumentar su capacidad. Se reconoció que en estos momentos, en los estados no existen los insumos necesarios para atender un escenario de epidemia.

“No corresponde suspender misas, conciertos, festivales, carreras, maratón, ni concurrencia a sitios turísticos. Estamos conscientes que tenemos que proteger la economía del país, a la población y a los visitantes. Hemos considerado todos esos elementos. Nos estamos preparando para todo el año”, dijo Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Para dicha preparación, se está integrando un listado completo de los distintos eventos de concentración masiva que ocurrirán a lo largo de 2020; dicho listado permitirá identificar los eventos de masividad y el perfil de las personas que concurren, para conocer la magnitud del riesgo.

Entre esos eventos se encuentran por ejemplo las vacaciones de Semana Santa y el springbreak, o vacaciones de primavera, de Estados Unidos y Canadá. Hasta el momento, tampoco ha habido restricción para la llegada de embarcaciones como cruceros.

“Nos tenemos que preparar para un periodo largo. No es una epidemia que se vaya a acabar pronto, estamos en una fase de pequeños casos. Estamos considerando todos los escenarios, lo deseable es ganar tiempo. La importancia de las medidas de mitigación es reducir la velocidad de transmisión”, dijo López Gatell.

En la conferencia de prensa para dar a conocer el avance del COVID-19 se dio a conocer que se mantienen los cinco casos confirmados por el virus y que en las últimas 24 horas no se han confirmado nuevos. Se incrementa el número de casos sospechosos, por lo que a la fecha hay 112 casos negativos y 26 sospechosos que se analizaron en los laboratorios estatales de salud pública.

Además de que habrá coordinación con la Secretaría de Educación Pública para llevar a cabo el programa de recado escolar, a través del cual se difundirán las medidas de prevención básicas de la enfermedad entre los estudiantes y sus familias, como el lavado de manos y el saludo de etiqueta, por ejemplo.

Hoy por la tarde, en la sede de la Secretaría de Salud, se reunieron gobernadores y secretarios de salud de las 32 entidades con el titular federal, Jorge Alcocer Varela, para tratar nuevas medidas de coordinación ante la expansión del virus y su eventual desarrollo en epidemia.

El gobernador de Baja California y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Carlos Mendoza Davies, dijo que los estados tienen la capacidad para enfrentar el virus en el escenario actual, que es el de casos importados. Dijo que la actuación de las entidades gubernamentales se deben concentrar en que el incremento de casos se dé de manera gradual para que no rebase las capacidades instaladas existentes.

“Los estados tenemos cuantificados nuestros insumos y capacidades para hacerle frente a esta contingencia. No tenemos en nuestros almacenes lo que necesitaríamos el día de mañana si esto se convirtiera en una epidemia, pero no quiere decir que no se pueden adquirir en el nivel centralizado y que podamos tenerlos en disposición cuando se vayan demandando”, dijo.

“A veces no es solo el dinero, porque este no alcanza a comprar los insumos y reactivos necesarios para hacer frente a la contingencia. De ahí la importancia de mantener la calma”.

Mendoza Davis, pidió en conferencia de prensa “que no cunda el pánico” sobre el avance de la enfermedad; y que la coordinación para dar atención de la misma debe sobrepasar la política y las ideologías.

“En esto, en la obviedad debe ser un tema de neutralidad política, así lo es y ha venido siendo. Un tema de la seriedad de esto, no respeta diferencias geográficas menos diferencias ideológicas, si nos pega o en la intensidad en que nos pegue, nos va a pegar a todos y todos debemos tener con qué responder”, dijo.