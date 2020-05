Mexicanos dichosos de tener a fuerzas armadas; decreto es un trámite: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - Los mexicanos tienen la dicha de contar con las fuerzas armadas para combatir el problema de la inseguridad, defender la soberanía, al Estado y a la seguridad pública, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tenemos la dicha los mexicanos de contar con la Secretaría de la Marina (Semar) y la (Secretaría) de la Defensa, que son dos pilares para el Estado mexicano, para la defensa de la soberanía y protección de los mexicanos, para la seguridad pública, no solo del Estado, para la seguridad nacional y pública”, dijo.

El mandatario fue cuestionado sobre el decreto emitido la semana pasada para que las fuerzas armadas realicen labores de seguridad pública hasta por cinco años.

López Obrador contestó que se estaba “desaprovechando la utilización de estas instituciones para atender el principal problema que heredamos: el de la inseguridad y de la violencia”.

“¿Por qué teniendo ahí al Ejército, a la Marina, no se utilizaba para darle protección al pueblo que es lo más importante? Por eso envié la iniciativa de reforma a la Constitución, tengo elementos para sostener que tanto en la Secretaría de la Defensa como Marina hay una transformación, un proceso hacia el respeto de los derechos humanos”, dijo.

El mandatario aseguró que México necesita de la disciplina del Ejército, la Marina y Secretaría de la Defensa para combatir el problema de la inseguridad en el País.

“No quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal, sería un rotundo fracaso, aunque me critiquen voy a seguir insistiendo que nos deben ayudar las fuerzas armadas en seguridad pública”, recalcó.

La Guardia Nacional, agregó, “tiene que tener relación estrecha con las fuerzas armadas”. Y el mando “tiene que estar adscrito a las fuerzas armadas”.

El Presidente de la República es el comandante supremo de las fuerzas armadas y aseguró que él nunca dará la orden de reprimir al pueblo.

“Mucho depende de lo que haga el Presidente, si el Presidente da la orden, como en los tiempos de Porfirio Díaz de ‘mátalos en caliente’, o lo del 68, el mismo Presidente (Gustavo) Díaz Ordaz lo reconoció, dijo: ‘yo di la orden, yo soy el responsable’. Y lo que pasó últimamente, lo mismo, había una decisión de arriba de arrasar, de aniquilar, por eso las masacres, pero esto es distinto”, dijo.

Y agregó: “Nosotros nos vamos a dar la orden de que el Ejército y la Marina agreda al pueblo”.

DECRETO ES UN TRÁMITE

El Presidente aclaró que el decreto emitido la semana pasada es un trámite, pues forma parte de la reforma constitucional que se aprobó en el Congreso de la Unión y por congresos locales el año pasado.

“Esto que se hizo ahora de dar la autorización a las fuerzas armadas para llevar a cabo tareas de seguidas pública se aprobó hace seis meses en el Congreso, fue una reforma constitucional que incluso aprobaron todos los partidos. En un transitorio se estableció que había que emitir un decreto, es realmente un trámite”, dijo.

El mandatario agregó que la Guardia Nacional se está consolidando en el combate a la inseguridad pública.

“Nuestros adversarios no analizan las cosas y cometen errores, como no dejan de ser una élite, estamos hablando de dirigentes de organizaciones civiles no gubernamentales, de analistas, académicos, no dejan de ser una élite, de estar sólo en las oficinas…les falta baño de pueblo”, consideró.