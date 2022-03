Mexicano relata cómo logró salir de Kiev en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania

UCRANIA.- Para poder salir de Kiev, Ucrania, el mexicano Rubén Ruiz estuvo durante diez días, junto a su prometida Katya, haciendo fila, caminando y utilizando tres distintos transportes, además de dormir en refugios para poder llegar a Bucarest, Rumania, donde en las próximas horas llegará un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para regresar a territorio de su País natal.

Desde hace cuatro años vive en Kiev, donde se dedica a la organización de eventos; y está comprometido con una ucraniana de nombre Katya. Debido a la invasión de Rusia, la pareja decidió salir de Ucrania, comentó Rubén en entrevista con Forbes México.

Rubén Ruiz llegó hace un par de días a Bucarest con la esperanza de que la embajada lo ayudara a regresar a México. No había ninguna certeza de que el gobierno mexicano enviará otro vuelo, solo dichos o rumores de que eso pasaría, pero recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que mandará otra aeronave para traer a los connacionales.

—¿Les habían dicho de que iba un avión para Rumania?— se le preguntó.

No, nos venimos (a Bucarest) solamente con la pura esperanza. No había nada confirmado ni prometido. Todo lo hicimos con nuestros propios medios. Muchos de nosotros nos venimos con nuestros propios medios, porque no tuvimos la oportunidad de acceder al transporte que la embajada organizó desde Kiev— respondió.