"Mexicanas, hartas de acoso y feminicidios", Laura Rojas Hernández

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, aseguró que las mexicanas están hartas, desesperadas y furiosas por los feminicidios, el acoso y la disparidad salarial del que son objeto, por lo que es necesario que la Bandera Nacional las cobije, abrace y proteja.



En el marco de la ceremonia oficial por el Día de la Bandera, que encabezó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Campo Marte, la legisladora acusó que la desigualdad entre los géneros es milenaria y estructural, y hunde sus profundas raíces en sistemas de dominación que han generado relaciones de poder desventajosas para las mujeres y las niñas.



Creo sinceramente que la lucha que hoy día nuestra Bandera debe cobijar e inspirar, es la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. La desigualdad entre los géneros es milenaria y estructural, y hunde sus profundísimas raíces en sistemas de dominación que han generado relaciones de poder desventajosas para las mujeres y las niñas, vulnerabilidad, abandono, acoso, hostigamiento, disparidad salarial, humillación, falta de pleno ejercicio de los derechos políticos, violaciones, dolor, miedo, golpes, injusticia y muerte brutal", dijo.



En la ceremonia, donde no hubo mensaje del Presidente de la República, Rojas Hernández señaló que esto ocurre frente a una sociedad indolente y cómplice.



"Frente a familias desintegradas o rebasadas que poco o nada han podido hacer para formar personas sanas mental y emocionalmente, y frente a autoridades de todos los poderes y órdenes de gobierno negligentes e incapaces de generar condiciones de igualdad, y de prevenir y sancionar la violencia y los feminicidios".



Tras recordar a Abril Pérez, Ingrid Escamilla, y Fátima, víctimas de feminicidios, Rojas Hernández señaló:



"Junto con las miles de muertas, desaparecidas, violadas y maltratadas, cada nuevo caso hace que la furia crezca y ante eso, todos quienes tenemos el privilegio de servir en un cargo público debemos ser sensibles, receptivos a la crítica y acelerar el paso para generar soluciones y resultados, porque no hay una razón más importante para la existencia del Estado que la de la protección de la integridad y la vida de sus ciudadanos", indicó.



La diputada reconoció la voluntad del gobierno de la República para atender el problema, así como la de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, "con quien desde la Cámara de Diputados estamos trabajando para definir un solo tipo penal de feminicidio que propondremos al país a fin de homologarlo en los estados.



"Hoy, las hijas de este México necesitamos que nuestra bandera nos cobije, nos abrace y nos proteja, y que la construcción de una sociedad auténticamente igualitaria sea la nueva causa por la que todas y todos luchemos, en auténtica unidad. La vida de las mujeres y de nuestras niñas, es una causa urgente y digna de ser acompañada por nuestra bandera y una razón para que ésta vuelva a ser ondeada orgullosa y poderosa a lo largo y ancho de nuestro país", subrayó.



En su intervención, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, afirmó que en México no habrá justicia si ésta sigue siendo indiferente a las barreras que la sociedad impone a las mujeres, por lo que urgió a la sociedad mexicana a encontrar unidad en su lucha para construir un mundo en el que puedan vivir sin miedo y elegir la vida que ellas quieran tener.



Añadió que en México no podrá haber justicia mientras no haya jueces más preparados y más independientes, que sepan juzgar en perspectiva, y que entiendan el contexto social en el que emiten sus fallos.



Reconozcamos que no habrá justicia mientras esta no sea accesible en condiciones de igualdad, mientras las leyes y los expedientes judiciales sigan siendo indiferentes a las barreras que la sociedad impone a las mujeres, a los pueblos y comunidades indígenas, a las personas con discapacidad o a los miembros de la diversidad sexual.



"No podrá haber justicia mientras no tengamos jueces más preparados, imparciales e independientes, que sepan juzgar en perspectiva, que entiendan el contexto social en el que emiten sus fallos y que no respondan a otro interés que el de la justicia y el derecho", destacó.



Ante este difícil panorama, el ministro presidente de la Corte llamó a encontrar unidad en la lucha de las mujeres por la igualdad que sigue sin ser una realidad para ellas, "por un mundo en el que sean libres y que estén seguras, un mundo en el que no tengan que vivir con miedo y en el que puedan elegir la vida quieren tener", insistió.



Debido a las altas temperatura, 15 menores de edad y una cadete del Heroico Colegio Militar que asistieron a la ceremonia tuvieron ser atendidos por personal médico.