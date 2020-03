Mexibús: conductoras se suman a paro de manera "proactiva"

CIUDAD DE MÉXICO,.- Antonia Moreno dio inició a su día de manera normal a pesar de ser el día del paro de mujeres, su jornada laboral comenzó desde las cinco de la mañana. Si bien tuvo la oportunidad de sumarse al paro, ella decidió ir a trabajar.

Confiesa que sus prioridades están en su casa, el no parar de debió a razones económicas, pues no se arriesgó a que le descontaran el día, "hay muchas maneras de sumarse a esta iniciativa, a veces no se puede apoyar al 100%, yo lo hice trabajando, porque primero está mi familia", indicó Antonia.

No faltó la usuaria que le reprochó estar el día de hoy al frente de la unidad rosa, "Sí, más de una usuaria, me reclamó que tenía que haber descansado, pero la empresa me dio opción y yo decidí, eso fue todo".

"Tengo siete años trabajando en la línea y soy madre, hija, hermana y esposa, entiendo bien el sentido de este paro, pero repito, yo decidí", señala Antonia.

Todas las conductoras se presentaron a trabajar; no obstante, las usuarias del servicio exclusivo fueron escasas, incluso algunas unidades se fueron completamente vacías, informaron en la estación central.

La línea tres del Mexibús, que da servicio de la terminal del metro Pantitlán hasta el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, cuenta con cuatro unidades rosas que dan servicio exclusivo a mujeres, todas están asignadas a conductoras.

El servicio continuo con normalidad para algunas conductoras, mientras portaban mascadas moradas como distintivo de su "paro proactivo".