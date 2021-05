Metro de Reino Unido se solidariza con víctimas del desplome de la Línea 12

CIUDAD DE MÉXICO.-Mediante un mensaje en una de las icónicas pizarras de información del metro de Londres, en Reino Unido, el dúo de escritores "All on the board" extendió sus condolencias por las víctimas del desplome en la estación Olivos de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

Los miembros de All on the board generalmente dedican sus pizarrones a conmemorar efemérides o dar mensajes de aliento y superación personal, sin embargo este miércoles se dirigieron a las 25 víctimas mortales y 79 personas heridas que dejó el percance en la llamada Línea Dorada.

"Enviamos nuestro amor a la gente de la Ciudad de México. Si tan sólo las palabras pudieran ayudar a borrar su dolor y tristeza; si el Ángel de la Independencia volara sobre los jardines flotantes de Xochimilco y guiarles a través de esta tragedia, y darles fuerza para un mejor mañana", se lee.

Descansen en paz todas las personas que perdieron la vida en esta tragedia. Enviamos nuestro amor y pensamientos a las personas heridas y afectadas", concluyó.

En tanto, la diplomacia británica agradeció el mensaje en las intalaciones del metro de Londres y aplaudió la solidaridad mostrada a las personas de la Ciudad de México.

Colapso de la Línea 12 del Metro de CDMX

El lunes, alrededor de las 10 de la noche un tramo elevado de la estación Olivos, en la Línea 12 del Metro, colpasó mientras pasaba un tren encima.

El accidente dejó 25 personas muertas y 79 heridos. Hasta el momento, la ruta permanece cerrada en tanto se realiza una investigación sobre los hechos y se revisan las instalaciones e infraestructura de las demás estaciones.