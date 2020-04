Mercados y fiestas en GAM e Iztapalapa disparan casos de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Salud de la Ciudad de México indicó que debido a la densidad de población de alcaldías como Gustavo A. Madero e Iztapalapa, sumado a la continuación de fiestas tradicionales y mercados, los casos de Covid-19 continúan en ascenso.

En entrevista con Nacho Lozano, de Pisa y Corre, Oliva López Arellano dijo:

También son enormes concentraciones de personas que se mueven, en general la Ciudad de México es una ciudad que se mueve mucho, la población no permanece en un solo sitio, pero en estos espacios entre tradiciones culturales, las formas locales de tener los mercados, los tianguis, de la fiesta en el barrio, lo que sí ocurre es que se están acelerando los contagios".

La funcionaria estima que las próximas dos semanas son claves, por lo que pidió nuevamente a la población capitalina a que sean responsables y solidarios acatando las medidas preventivas, como Quédate en Casa.

"Estamos trabajando en esto para dar una respuesta sectorial, entonces el seguro social, el ISSSTE, todavía tiene capacidad de atención para sus asegurados, nosotros si bien es cierto, que está incrementando el nivel de ocupación hospitalaria, estamos todavía con capacidad de atención", explicó.

Concluyó "No esperarnos a saturar los hospitales, no esperarnos a que la infraestructura no sea suficiente, tenemos esta semana y la que viene son claves para guardarnos en casa para no contagiar y no contagiarnos".



Con información de Excélsior