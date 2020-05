Menor escribe carta de agradecimiento a policías por su labor durante pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- Yosemir, un menor de nueve años, le escribió una carta de agradecimiento a elementos de la dirección de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl por su labor durante la contingencia por Covid-19.

De acuerdo con los oficiales Víctor Manuel Cedillo San Juan y Lissete Cortés, se les solicitó acudir a una vivienda ubicada en la colonia México Primera Sección.

En dicho domicilio, una mujer de 57 años, identificada como Judith Castillo les indicó que su nieto quería entregarles una carta de agradecimiento.

“Apreciable policía,

Soy un niño de 9 años, le escribo esta carta para agradecerle el gran trabajo que realiza, se que ustedes velan por nuestra seguridad, todos estamos pasando dificultades, pero ustedes están ayudando a las personas a no enfermarse, sinceramente espero que no les pase nada malo realizando su trabajo y que su familia se encuentre bien. Me gustaría compartir con ustedes esta cita bíblica Pedro 5:6-7, en parte dice mientras echan todas sus inquietudes sobre él porque él se preocupa por ustedes, como puede ver Dios nos ayuda en momento como este. También le agradezco nos dan la seguridad de salir a mi calle”, escribió el menor.