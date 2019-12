Menor con discapacidad dará a luz tras haber sido abusada

AGUASCALIENTES.- Una adolescente de 14 años de edad y quien padece un retraso mental moderado, dará a luz próximamente tras haber sido abusada sexualmente.

“Yo nunca vi, todo el tiempo anduve con ella, ahora que se puso mala mi suegra ella estaba con una tía de ella en el hospital y todo, anduvo allá y de repente salió embarazada y yo no supe ni qué, le empecé a notar la panza y ella no me quiso deir porque se agarraba llorando… Ya tenía dos meses se le notaba la pancita”, relató la madre.

Rosa, la madre de la joven, dijo que su hijo no ha querido hablar de lo ocurrido y que hasta el momento no se ha presentado una denuncia.

Rodolfo Escobedo, director de un Centro de Rehabilitación, acudió al domicilio de la menor tras recibir un reporte por parte de una vecina.

“Le hago una pregunta a su mamá y le digo ¿qué pasó con esa niña?, ¿Por qué está así en ese estado? Estaba sucia, el pelo corto, descalza, le dije es menor, verdad y me dice sí, tiene 14 años”, relató.

Escobedo señaló que la mujer desconocía el avance del embarazo y aseguró que el agresor ha sido identificado como Enrique y agregó que la madre no quiso denunciar la agresión para evitar problemas.

Además, el director del Centro de Rehabilitación fue quien llevó a la menor al Hospital General de Pabellon de Arteaga tras percatarse que la adolescente tenía una cita el 21 de noviembre y era 26. Durante el trayecto la menor reveló que el agresor fue un familiar.

La menor recibió atención médica y fue trasladada al DIF Estatal.



Con información de Excélsior