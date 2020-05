Médicos y enfermeras denuncian falta de equipos e insumos en Chiapas

CHIAPAS.- En el Hospital del Niño y la Mujer, de Comitán de Domínguez, Chiapas, médicos y enfermeras, se manifestaron esta mañana, para denunciar que laboran sin equipo e insumos de parte de la Secretaría de Salud.

Los manifestantes que dijeron iban en representación de 133 trabajadores, de los turnos de fin de semana, matutino y vespertino, decidieron alzar la voz para pedir equipo para poder atender a mujeres y niños con enfermedades respiratorias.

La verdad hasta ahora no hemos recibido ningún apoyo”, dijo una enfermera que se apostó en la entrada del nosocomio.

A la manifestación se sumaron familiares de enfermos que se encuentran en el nosocomio y dijeron que en el Hospital “no hay apoyos” para el traslado de los pacientes.

Un médico que no se identificó ante los medios de comunicación, aseguró que ha trabajado con equipo que ha donado una organización civil, como son guantes, caretas, mascarillas y otros.

Agregó que dos pacientes sospechosos de Covid-19 que llegaron al Hospital, “yo los he atendido con este equipo que me donaron”, incluso ha procedido a intubarlos, porque dijo no quiere irse a descansar a su hogar, como lo han hecho otros trabajadores de la salud.

Por ahora, los médicos y enfermeras han realizado gestiones para recibir equipo, pero necesitan que llegue ahora que se esperan los días críticos de la pandemia en Chiapas.

Ante la crisis, un grupo de 28 médicos y enfermeros han decidido renunciar a sus trabajos por el temor de que se contagien, pues cuatro trabajadores han sido contagiados de coronavirus.

El Hospital del Niña y la Mujer atiende a infantes y mujeres embarazadas con síntomas de covid-19, todo porque en la clínica especial que se instaló en el ISSSTE, “no los están recibiendo y aquí los estamos atendiendo”.

La Secretaría de Salud en Chiapas dio a conocer que se está “en el inicio” de tres semanas críticas para que se registren más casos de Covid-19 en esta entidad.

Solo este miércoles se registraron 76 nuevos casos, para hacer un total de 819 enfermos que permanecen internados en clínicas de la Secretaría de Salud e IMSS.