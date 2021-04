Médicos del sector privado protestan frente a Palacio Nacional, exigen vacuna Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- Médicos, enfermeras y odontólogos del sector privado que no laboran en hospitales Covid-19 se manifiestan esta mañana afuera de Palacio Nacional exigiendo ser vacunados contra el SARS-CoV-2.

Portando sus batas e instrumental con el que laboran y bajo el grito de "¡Vacunación sin discriminación! y "¡Queremos ser vacunados!", alrededor de 50 trabajadores de la salud exigen ser recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para plantearles sus demandas, pues aseguran que son discriminados por no laborar en hospitales públicos.

También nosotros estamos en riesgo de ser infectados por Covid y no estamos contemplados en este momento en el Plan de Vacunación. Por nosotros también pasan personas que están infectadas y por lo tanto estamos en riesgo.

"Exigimos ser atendidos por el Presidente para establecer una ruta para que podemos acceder a las vacunas. No queremos seguir siendo relegados", comentó uno de los médicos manifestantes.

Jazmín Ortiz, odontóloga del estado de Hidalgo, informó que se espera que este viernes se obtenga una repuesta de Presidencia tras el bloqueo que de realizó en la calzada de Tlalpan.

Ayer jueves, el presidente López Obrador informó que no se tomará ninguna otra decisión para modificar el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid hasta terminar de inmunizar a los adultos mayores, y señaló que el personal médico del sector privado podría ser vacunado en la medida en que haya disponibilidad del biológico.

REPORTE | Comienzan a llegar médicos frente a Palacio Nacional a solicitar la vacuna contra #COVID19mx para el sector privado.

"Es un asunto que estamos analizando, viendo por lo pronto tenemos una población objetivo que son los adultos mayores, porque está técnica, científicamente demostrado que es la población más vulnerable, frente al Covid y también frente a otras enfermedades,

"Entonces no vamos a tomar ninguna otra decisión hasta terminar lo más pronto posible de vacunar a los adultos mayores, esa es nuestra población objetivo", dijo.

El titular del Ejecutivo federal recordó que ya se vacunó en su mayoría al personal que está en hospitales Covid "enfermeras, personal de limpieza, los que conducen ambulancias, desde luego los médicos de hospitales Covid".

"Eso fue lo primero, lo segundo son adultos mayores, por eso, nuestra decisión de reforzar el programa de vacunación porque es una cuestión de días, no vamos a demorar mucho. Si seguimos vacunando como ayer, más de 500 mil, pues no vamos a tardar mucho, y vamos a poder vacunar a todos".

El presidente López Obrador indicó que se podría vacunar al personal médico que exige ser vacunado en la medida que haya en la disponibilidad de vacunas.

"No me gustaría dar una fecha, pero yo quisiera lo más pronto posibles, me gustaría que se vacunar a todos los adultos mayores de 16 años. Ese el propósito y hacia allá vamos. Entonces nada más que va a depender de las vacunas, y ya están llegando las vacunas y tenemos ventajas", agregó.