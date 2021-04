Médicos de sector privado exigen vacuna; “Somos primera línea y no nos quieren vacunar”, reclaman

CIUDAD DE MÉXICO.- "No tenemos que mendigar por una vacuna, somos primera línea y no nos quieren vacunar", gritan cientos de médicos del sector privado a las afueras de la Escuela Médico Naval, ubicada en Coyoacán, exigen que se les aplique el biológico contra Covid-19.

En un vídeo que circula en redes sociales se observa a un hombre que a través de un megáfono informa a todos los profesionales de la salud del sector particular que ya no se les inmunizará y que no hay convocatoria para ellos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"A todo el personal del sector privado ya no se les va a vacunar el día de hoy, se pueden retirar, ni mañana tampoco, no hay convocatoria para ustedes ahorita", dice el joven.

�� Ahora, cientos de médicos, principalmente del sector privado, hacen larga fila en Escuela Médico Naval en CDMX para ser #vacunados.



¡Urge vacunas para todo el personal de salud! pic.twitter.com/h4iVZLP0Fc — SUUMA Voluntarios �� (@SUUMA_CDMX) April 1, 2021

En respuesta, personal de salud que labora en hospitales privados y que llegó desde las primeras horas de este jueves para formarse bloqueó vialidades para pedir que se les tome en cuenta.

No nos vamos a ir, no es justo que se dé prioridad a IMSS, ISSSTE y Ssa si nosotros también arriesgamos la vida", comentó la enfermera Mariana.

En redes sociales, el doctor Francisco Moreno, quien trabaja en el Centro Médico ABC publicó que lo ocurrido en el Centro de Vacunación es muy grave.

"No se puede discriminar al personal de salud del sector privado. Hemos dado la cara en la lucha contra el Covid-19. Es una violación a nuestros derechos constitucionales".

CONVOCATORIA

Alrededor de las 12:30 del día fueron convocados los médicos por lo que ocasionó una fila kilométrica en la zona del personal de salud, esto sin respetar la sana distancia para evitar contagios de coronavirus.

Sin embargo, cerca de las 2:30 de la tarde servidores de la nación, así como autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, o encargados de la jornada de vacunación anunciaron que ya no había dosis para los médicos, aunque esto previamente que algunos si se llegarán a vacunar.

En la Puerta 7 de la Escuela Naval anuncian que “se han agotado las vacunas sobrantes”, “cuando haya excedentes” se vacunará al personal médico. De Coyoacán o de Benito Juárez. Es HUMILLANTE que traten así a nuestro personal de salud! (Me mandaron el video, no lo tomé yo) pic.twitter.com/OiIm6lWoMl — Cindy Lu (@CinPek) April 1, 2021

"Así estén todo el día (formados ya no hay vacunas), entiendan eso por favor, ¡Ya no hay! Hoy fue el último día de vacunación en la Escuela Naval, hasta hoy nada más ya se acabó todo", indicaba un servidor de la nación por un megáfono.

A su vez, Xavier Tello, analista en políticas de salud, aseguró que es un error y algo muy lamentable lo que pasó en la Escuela Naval.

"Lo ocurrido en la Escuela Médico Naval va a tener consecuencias. Es obvio que la decisión de vacunar a médicos privados surgió de algún médico oficial con autoridad (y criterio). @HLGatell está furioso y seguramente se emitirá una orden oficial para que esto no vuelva ocurrir", señaló.