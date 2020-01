Medicamentos y atención médica gratuita deben estar listos este año: Salud

CIUDAD DE MÉXICO.- La atención médica y los medicamentos gratuitos en todos los niveles para las personas que no cuentan con seguro social, deben estar listos antes de concluir el 2020.



Así lo informó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud, luego de una reunión de funcionarios del sector con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



El subsecretario explicó que durante la reunión, el titular del Ejecutivo federal y los funcionarios presentes debatieron sobre las modificaciones legales necesarias para que la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) quede completada y los ajustes financieros para garantizar la gratuidad en el servicio.



Indicó que al crear el Insabi, el Poder Legislativo dio un término de 180 días para realizar las modificaciones administrativas en la materia mismas que se aplicarán gradualmente durante 2020.

"Lo que nos ha pedido el Presidente es acelerar el paso, y el plazo máximo es durante 2020, para que al final del año, todos los servicios especializados que se dan en las unidades de salud, primer, segundo o tercer nivel, es decir, todo para la población no asegurada; sean garantizados de manera gratuita", afirmó.Previo a la reunión sostenida con el titular del Ejecutivo Federal, el subsecretario reiteró que no existe ninguna indicación para que los institutos nacionales de salud y los hospitales federales de alta especialidad incrementen sus cuotas de recuperación.Destacó que estas cuotas se han cobrado desde hace más de 10 años pero que no incrementarán los costos pues dichas instituciones de salud se encargarán, por ahora, de la atención médica de tercer nivel bajo las reglas que hasta el momento han regido el sistema."El Insabi tiene una misión específica de coordinar la atención de la salud, en particular en el primer nivel estos son los consultorios comunitarios, los llamados centros de salud y el segundo nivel que son los hospitales generales. Por su parte, el tercer nivel de atención corresponde a los institutos nacionales de salud y a los hospitales de alta especialidad, esto, para la población no asegurada"."El Insabi tiene atribuciones para la población no asegurada y particularmente para coordinar la atención en primer y segundo nivel. Para el tercer nivel y la población no asegurada coordina la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad".El Insabi manda a los pacientes que tienen necesidad de servicios especializados a los institutos y hospitales federales y así está garantizada la atención de salud en todos los niveles. En este momento, los institutos nacionales de salud se rigen por la ley General de los Institutos Nacionales de Salud en la que se contemplan cuotas, pero no está autorizado aumento alguno", detalló.