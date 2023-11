Mecanismo de Esclarecimiento Histórico investiga violaciones a los derechos humanos en México desde 1965

MONTERREY.- El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad sobre la 'Guerra Sucia' ha reunido más de mil testimonios y ha iniciado la apertura de 90 archivos en un lapso de dos años. Estos elementos constituirán la base para la elaboración del informe sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en México entre 1965 y 1990.

Carlos Pérez Ricart, el comisionado de este mecanismo, declaró a EFE el viernes pasado que el propósito fundamental de la comisión es esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano y el Ejército durante la 'Guerra Sucia'. La meta es prevenir que estos abusos se repitan y garantizar la justicia para las víctimas.

Pérez Ricart señaló:

El comisionado, quien encabezó el 'Diálogo por la Verdad Nuevo León' en Monterrey, detalló que el informe será un resumen y análisis de la investigación de campo, archivos y experiencias recopiladas durante las visitas realizadas en todo el país.

Pérez Ricart añadió que el propósito principal es escuchar los testimonios de las víctimas y de los colectivos, "de personas que fueron torturadas, desaparecidas y de sus familiares.

La 'Guerra Sucia' fue un periodo de represión estatal en el cual el Estado mexicano, entonces dominado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), persiguió y desapareció a disidentes.

A pesar de acusaciones de obstrucción de información por parte del Ejército mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido la apertura de todos los archivos por parte de las Fuerzas Armadas.

Según Pérez Ricart, el trabajo de la Comisión de la Verdad ha permitido descubrir eventos no documentados anteriormente.

Masacres, matanzas, desapariciones que no estaban consignadas, de las que sabíamos más bien poco. Masacres, una serie de matanzas, de procesos de desaparición, de tortura, que, insisto, no se tenía registro, no hubo justicia, no hubo verdad, no hubo memoria para esas personas.