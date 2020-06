“Me voy a convertir en guardián de las elecciones”; quien haga fraude cárcel, “es en serio”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se convertirá en “guardián” en las próximas elecciones para evitar un fraude electoral.

A quien se descubra comprando votos, falsificando actas y el que embarace urnas “no tiene defensa, ni fianza, va a ir a la cárcel y sin derecho a fianza y es en serio”, dijo.

“Vamos a estar pendiente de que no haya fraude electoral, me voy a convertir en guardián para que se respete la voluntad de los ciudadanos. Ya sé que existe en el INE, no me voy a involucrar en eso, nada más que estoy obligado a denunciar como cualquier ciudadano, el fraude electoral es delito grave”, dijo.

López Obrador recordó que su movimiento padeció “mucho por el fraude electoral” y debido a elecciones fraudulentas el País se estancó.