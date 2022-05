“Me vale una chin…”: Silvia protesta desnuda en el Día de las Madres para exigir que se investigue el homicidio de su hijo

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 10 de mayo, Silvia Castillo Hernández no tuvo un día de las madres con flores ni regalos. Con el fin de insistir y exigir que se investigue el homicidio de su hijo Alan Ibarra Castillo, ocurrido el 2019 en San Luis Potosí, la mujer se desnudó este mediodía frente al acceso de la calle de Moneda número 1 de Palacio Nacional.

No hay justicia, me vale una chingada, una madre no debería de terminar así", comentó Castillo mientras se despojó de sus prendas.