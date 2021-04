"Me siento orgullosa": Melina del Carmen Vega, la joven que vacunó a AMLO contra la Covid

CIUDAD DE MÉXICO.-Melina del Carmen Vega, de 34 años, originaria de Córdova, Veracruz, fue la joven encargada de vacunar al presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló Milenio.

La trabajadora de la salud afirmó que le dio orgullo haber aplicado la inyección contra la Covid-19 al mandatario.

“Sentí un poco de nervios... hasta que llegué a Palacio Nacional me enteré que iba a ser al Presidente. Fue un gran orgullo para mi poder representar al área de salud en la vacunación del señor Presidente”, le declaró al medio de comunicación.

Agregó:

Recibí muchos mensajes, pero el más significativo para mí fue cuando llegué a casa, mi hija me abrazó y me dijo: 'me siento orgullosa'”.

El día 20 de abril, y con un llamado a los adultos mayores que no se han vacunado contra a Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador se vacunó con AstraZeneca durante la conferencia matutina.

“Hacer un llamamiento a todos los que se están quedando sin aplicarse la vacuna. Decirles que no hay riesgo, no hay peligro, no hay reacciones graves, estamos dándole seguimiento a todos lo estudios que se están haciendo en el mundo”, dijo.

López Obrador afirmó que la aplicación de la vacuna no le dolió e invitó a los adultos mayores que no se han aplicado la primera dosis, aprovechar y hacerlo en la segunda.