"Me siento como en Suecia": Activista al recibir kit por ser caso sospechoso de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Dana Corres, activista y partícipe en mesas de diálogo con Claudia Sheinbaum, dijo sentirse "como en Suecia" luego de recibir un kit y despensa tras reportarse como caso sospechoso de coronavirus Covid-19.

Por medio de su cuenta de Twitter, Dana, publicó una imagen en la que se ve el kit médico junto a una despensa que incluye sobres de saborizantes para agua, cereal, arroz, galletas, papel de baño y jabón corporal, entre otros productos, que asegura le trajeron hasta la puerta de su casa.

Ay. Quiero llorar y no sé cómo sentirme. Por ser caso sospechoso de COVID-19 (y que hablé a locatel y me quedé en mi casa) hoy vinieron a mi casa del @GobCDMX a traerme mi kit médico y una despensa. ¿Qué es esto? ¿Suecia? Me sentí así”.