"Me puedo gastar el dinero público hasta en...”, dice diputado del PAN; lo acusan de misógino

MICHOACÁN.-El diputado local y coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de Michoacán, Javier Estrada Cárdenas, fue exhibido en un audio en el que asegura que el dinero público se lo puede gastar hasta en “pu…”.

La grabación que se empieza a hacer viral, fue grabada en una reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que en ese momento él presidía.

La reunión fue del mes de noviembre del año pasado y entre los puntos a tratar estaba el de la fiscalización de la Auditoría Superior de Michoacán a los legisladores.

En el audio, se escucha la molestia del diputado panista y se refiere al titular de la ASM como su empleado, a quien acusa de fiscalizar los recursos públicos del Legislativo.

ADVERTENCIA: Lenguaje fuerte

“Me puedo gastar el dinero público hasta con putas y la Auditoría no me puede decir nada”, filtran grabación del diputado de @AccionNacional Javier Estrada Cárdenas ¡Esa es la oposición! pic.twitter.com/FqocipfZzY — Gurú Político (@guruchuirer) March 17, 2021

“Yo propongo la destitución del auditor. Es que no puede tratarnos como cualquier hijo de vecino; somos sus patrones le guste o no le guste y es una manera de chantaje”.

En la grabación de un minuto 44 segundos, el coordinador de los diputados panistas se dijo agraviado por los señalamientos del auditor en el uso del gasto público.

“Nosotros tenemos una ruta para la autonomía; que lo cabildee; que lo procese o lo que sea, pero a mí a putazos no y hasta donde tope; al bote… al bote”.

“Son mamadas… yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con putas y no tiene por qué él (auditor) estar condicionando”, expresa Estrada Cárdenas.

En la discusión, el panista recrimina al auditor una vez más que les cuestione la manera en la que se gastan el recurso del erario público.

“¿Quién se cree?... ¿nosotros vamos a estar cruzados de brazos?, estamos pendejos, estamos pendejos de verdad, a mí no me va a amedrentar, me hace encabronar, y que saque una, y que saque otra, ¡que chingue a su madre!”, señala Javier Estrada.

Luego de que este martes se hiciera público el audio, colectivos de mujeres feministas calificaron las expresiones del diputado Javier Estrada Cárdenas de misóginas.

Consideraron que esos comentarios son ofensivos y demuestra que evade su responsabilidad de transparentar en qué se gasta el dinero público.

Dominga Soria, integrante de uno de los colectivos, acusó al legislador de misoginia y violencia de género.

Señaló que no es la primera vez que Javier Estrada se expresa de forma despectiva de las mujeres.

Recordó que incluso fue uno de los principales promotores para que una mujer, no fuera la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

PAN pide separarlo del cargo

Por su parte, vía su cuenta oficial de Facebook, los y las senadoras de Acción Nacional condenaron las declaraciones del diputado Estrada Cárdenas.

"No toleraremos muestras de machismo y misoginia en el PAN ni en ninguna otra institución", por lo que "solicitamos que se separe del cargo en lo que el partido determina su situación".