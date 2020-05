"Me lo quité para hablar": Luisa María Alcalde explica compras sin cubrebocas

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se hiciera viral un video de la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, realizando compras sin cubrebocas, la funcionaria señaló que sí lo traía y que se lo quitó para hablar por teléfono.

A través de su cuenta de Twitter, la titular de la STPS comentó que no debía hacerlo; sin embargo, indicó que eso no justifica el nivel de acoso y las mentiras relacionadas con un supuesto guardia.

Respecto al video que circula en redes sociales, informo que sí traía cubrebocas y me lo retiré para hablar por teléfono, no debí hacerlo. Sin embargo, ello no justifica el nivel de acoso y las mentiras relacionadas con un supuesto guardia.

Respecto al video que circula en redes sociales, informo que sí traía cubrebocas y me lo retiré para hablar por teléfono, no debí hacerlo. Sin embargo, ello no justifica el nivel de acoso y las mentiras relacionadas con un supuesto guardia. — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) May 23, 2020

El portal Emequis dio a conocer un video donde señala que la noche del 21 de mayo, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo, hizo sus compras sin usar cubrebocas, a pesar de que es obligatorio.

De acuerdo con la publicación, para entrar al establecimiento donde realizaba sus compras, ubicado sobre la calle Pedro Romero de Terreros, en la alcaldía Benito Juárez, se exige a todos los clientes el uso de cubrebocas y llevarlo puesto mientras están dentro del local.

En días pasados, Alcalde Luján publicó un tuit donde señala: “Si todos cumplimos, más pronto podremos superar esta situación”.