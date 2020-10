“Me fue muy bien”: Loret de Mola, sobre comparecencia en caso Florence Cassez

MÉXICO.- Durante la comparecencia en el caso contra Israel Vallarta, acusado de secuestro y detenido en 2005, junto con la ciudadana francesa Florence Cassez, el periodista Carlos Loret de Mola consideró le fue muy bien.

En su columna de hoy dijo que pudo dejar claro lo que sostuvo hace quince años y es que no se dio cuenta que todo era un montaje, un “error periodístico que asumo”, expresó.

Nuevamente negó que haya organizado, colaborado, solicitado o ser cómplice de una escenificación ajena a la realidad.

El periodista comentó que el acusado de secuestro Israel Vallarta, fue quien le formuló 44 preguntas, durante un periodo de 7 horas de comparecencia; tiempo en el que, aseguró, no se presentó ni una prueba.

En los años que trabajó en Televisa, escribió en su columna, el periodista hizo cerca de 4 mil programas matutinos, por lo que es posible que se cometan errores.

“El del caso Cassez fue el más grave. Lo he reconocido y no me cansaré de reconocerlo, y de ofrecer disculpas porque, en la vorágine informativa del momento, no me di cuenta del montaje”, señaló.

El periodista refirió que por este error se le ha calumniado durante años, pero en este sexenio la calumnia ha escalado, incluso acusó al Presidente de “cabalgar” los ataques para descalificarlo.

Carlos Loret de Mola mencionó que varios medios de comunicación transmitieron la misma noticia el mismo día, aunque fue Televisa quien describió que había sido un montaje.

Para finalizar el periodista reiteró que acepta el error por el que ya se ha disculpado, pero rechaza la acusación “políticamente motivada” y ahora alentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.