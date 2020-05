"Me duelen los pulmones", enfermera tras dar positivo a COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.-Tose a ratos y cada vez que mueve su cuerpo siente dolor en los pulmones.

Una enfermera del Hospital Balbuena, de la Ciudad de México, que atendía a pacientes infectados de coronavirus está asilada en el cuarto de su casa, debido a que es portadora de Covid-19.

En los nueve años que lleva como enfermera del nosocomio, atender a los pacientes en la pandemia ha sido el reto más grande en su carrera, ya que también lo hizo con falta de insumos médicos.

Lleva más de 10 días sin tener contacto físico con su familia. Su mamá y su hermana acondicionaron el cuarto para que se recupere y así dejarle comida a la enfermera de 35 años, quien tiene tres hijos.

Previo a la prueba, padecía dolor en los brazos, cefalea intensa y tos con flemas.

Asegura que en cuanto reciba el alta médica, buscará reincorporarse al Hospital para seguir atendiendo a los pacientes infectados en la pandemia.

Una prueba de esto, es la compra que hizo en internet de un overol médico. Ha tenido que conseguir su propio material clínico, como cubrebocas y uniformes quirúrgicos, debido a la falta de equipo, la cual han denunciado trabajadores del nosocomio en diversas manifestaciones.

(Previo a que le aplicaran la prueba de Covid-19) para la noche no podía ya respirar y tenía mucha tos con abundantes flemas, me fui a Urgencias de Balbuena, ahí fue cuando me mandaron tratamiento.

"(Ahora) me duelen los pulmones. Ya me consiguieron un tanque de oxígeno, al rato me lo traen para que pueda usarlo. Es un día estar bien y otro día recaer mucho", cuenta la enferma, quien pidió omitir su nombre.

Sus compañeros del Hospital han reunido dinero para que pueda comprar medicamentos y tanques de oxígeno que le fueron recetados.

Necesita, al menos, tres litros de oxígeno por minuto durante dos días. Estima, que en total utilizará 140 litros como parte de su recuperación.

Agrega que en un día atendió, junto con tres compañeras, a 10 pacientes con coronavirus.