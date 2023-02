“Me dio mucho gusto”, dice AMLO luego de que ministra Norma Piña no se parara mientras él tomaba su lugar durante ceremonia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le dio mucho gusto y le llena de orgullo que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se levantara mientras él tomaba su lugar durante la ceremonia por el 106 Aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

Fue en la conferencia de prensa matutina donde López Obrador manifestó que lo hecho por Piña significaba que se están realizando cambios y una transformación, y afirmó que ya no es el tiempo donde el presidente daba órdenes a los ministros.

“Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra de la SCJN, pero me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes, los ministros de la Corte eran empleados del Presidente. Desde luego en la formalidad desde el Porfiriato se hablaba de la división del equilibrio de Poderes, pero en la realidad, el poder de los poderes era el Ejecutivo”, dijo.