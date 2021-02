"Me contagié porque tengo que trabajar, como millones de mexicanos... Me tocó": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reveló este lunes que se contagió de Covid-19 porque tiene que trabajar como millones de mexicanos, aunque afortunadamente salió adelante.

"¿Por qué me enfermé? Primero porque no me vacuné, no abusé, pude haberme vacunado, hay jefes de Estado, presidentes que se han vacunado, han sido de los primeros, nada más que eso no lo dice la prensa conservadora, la prensa fifi, al contrario, hasta aplauden.

"De eso no habla la prensa conservadora y dos, ¿por qué me contagié? Porque tengo que trabajar, como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado, me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó. Afortunadamente pude salir adelante", dijo en su regreso.

Para superar covid, AMLO participó en tratamiento antiviral

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que para superar el Covid-19 decidió participar en un proceso de investigación, con un tratamiento antiviral, que aplican especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" a enfermos de coronavirus.

El presidente @lopezobrador_ expresó su agradecimiento a quienes manifestaron su preocupación y apoyo durante las últimas semanas:



“Amor con amor se paga. Estamos de nuevo de pie y en lucha. Vamos a continuar con la transformación...” pic.twitter.com/5kw4R4rlwh — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 8, 2021

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que junto con el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el equipo de médicos que lo atendieron, se decidió participar en ese tratamiento.

"En mi caso fui bien atendido y de manera oportuna, tuve síntomas el sábado, me hice la prueba rápido y salió negativo y al día siguiente, me hice dos: una rápida de nariz y salió negativa, sin embargo, en la prueba como en la nariz y garganta dio en positivo.

"El sábado tenía un poco de malestar, el domingo también; hablé con el doctor Alcocer quien me atendió junto con un grupo de Médicos, y se decidió que participara en un proceso de investigación que desde hace tiempo llevaba a cabo el Instituto Nacional de Nutrición".

Explicó que le tomaron una radiografía a sus pulmones y el virus ya estaba ahí; por lo que le fueron aplicados un antiviral, desde el lunes, y anti inflamatorios, que dieron buenos resultados.

Señaló que tuvo dolores corporales, poca temperatura y fue saliendo en la medida que le aplicaron el tratamiento.

Además, indicó que comenzó a ejercitarse, a caminar y a hacer ejercicios de respiración y "afortunadamente salí adelante".

Al reaparecer en la conferencia de prensa matutina, agradeció al grupo de médicos y enfermeras que lo atendieron durante dos semanas en las que mantuvo su aislamiento en Palacio Nacional.