Matan a balazos a un comisario ejidal en calles de San Luis Potosí

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- En calles de la capital en la colonia General I. Martínez, se registró el asesinato de un hombre de 41 años de edad, el cual ya está siendo investigado por personal operativo de la Policía de Investigación, reportó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE).

El violento hecho ocurrió durante los primeros minutos de este martes, cuando el hombre, quien al parecer tenía el cargo de comisario ejidal, fue agredido con disparos de arma de fuego en la calle 5 de Mayo.

Su familia lo trasladó al Hospital Central en un vehículo particular; no obstante, cuando la víctima se presentó ya no tenía signos vitales, por lo que personal médico dio aviso a la FGE.

Autoridades inician investigación

La Policía de Investigación tomó conocimiento de los hechos y comenzó a recabar información que apoye a resolver quién o quiénes le quitaron la vida a este hombre, de quien su identidad se mantiene reservada.

La Vicefiscalía Científica ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal (SEMELE) para determinar la causa real del deceso con la necropsia. El lugar de los hechos fue procesado y se levantaron indicios que apoyarán las indagatorias.