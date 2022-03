Más de 5 mil 300 rusos han muerto durante la guerra, difundió Gobierno ucraniano

UCRANIA.- Más de 5 mil 300 rusos han muerto durante la guerra contra Ucrania, difundió el Gobierno ucraniano.

Rusia reconoció que ha habido bajas, más no han dado detalles.

El Ministerio de Defensa ucraniano dice que en total han muerto cerca de 5 mil 300 efectivos rusos y unos 300 han sido capturados.

Pensamos que éramos pacificadores”, se escucha decir a un bsupuesto soldado en una aparente llamada con su familia en la que alude a los territorios separatistas en el este ucraniano, cuya independencia reconoció el presidente ruso Vladimir Putin.

Difunden videos de soldados rusos capturados

“Estalló la guerra y me capturaron. Están bombardeando las ciudades aquí. Pero me están cuidando, no se preocupen”, añade el reporte de El Universal.

Funcionarios ucranianos han difundido decenas de videos que, aseguran, son de soldados rusos capturados, muchos de los cuales afirman que no sabían que iban a combatir una guerra real.

Y que el sábado, el Ministerio del Interior ucraniano creó en Telegram el canal “Encuentra a los Tuyos”, con el objetivo de que familiares rusos puedan tener información sobre militares enviados a suelo ucraniano.