Mary esperaba que robaran su corazón y le quitan 660 mil pesos; denuncia que un usuario de Tinder la estafó

JALISCO, México.-Cansada de haber intentado diversas formas de conocer a más personas tras su divorcio, Mary, quien reside en Guadalajara, Jalisco, descargó Tinder en su celular en búsqueda de un nuevo amor.

En dicha aplicación de citas, la mujer de 47 años conectó con Francisiek Zetasky, un hombre que aseguró ser originario de Polonia pero se encontraba en Acapulco y se desempeñaba como ingeniero civil.

Con el tiempo, Mary y Francisiek comenzaron a relacionarse cada vez más, al punto de hacerse múltiples llamadas cada día, donde el hombre le aseguraba que todos los días rezaba por ella e incluso se imaginaba escenarios en donde tenían a un bebé.

La mujer tapatía declaró para el periódico Reforma que el hombre extranjero se había ganado su confianza.

Yo soy una persona estudiada, si me platican esto, diría: 'no es posible', pero sí, sí me pasó eso de que, está muy tonto decirlo, pero me enamoré", reconoció Mary.