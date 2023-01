Maru Campos califica como "una cobarde acción criminal" reciente violencia en Ciudad Juárez

CIUDAD JUÁREZ.- Desde hace tiempo que la fronteriza Ciudad Juárez protagoniza hechos violentos que ponen en peligro la integridad no solo de la infraestructura, sino también de los habitantes de la región. En este sentido, la gobernadora María Eugenia Campos Galván ha emitido un comunicado al respecto.

Tras haberse registrado una serie de notables conflictos armados en la entidad, Maru Campos señaló que la violencia generada en los penales es un "Cáncer" que afecta a todo el país, sin embargo, es Ciudad Juárez quien sufre la mayor parte de las consecuencias.

La gobernadora de Chihuahua responsabilizó de esto a las administraciones del pasado en México, pues sus actos de corrupción e inacción permitieron que escalará la situación de violencia. No obstante, pidió no politizar el tema: “a la ciudadanía no le sirve de nada ver a los políticos echando culpas, lo que los juarenses necesitan son resultados”.

El gobierno usará 75 drones tácticos para localizar a los prófugos restantes

Por otro lado, calificó como "una cobarde acción criminal" a los hechos violentos que tuvieron lugar en el municipio durante el primer día de 2023, por lo que ha iniciado una reestructuración de las instituciones responsables para que estén mejor preparadas para situaciones de dicho calibre.

Asimismo, enfatizó que ordenó de inmediato un fuerte operativo para localizar y aprehender a los prófugos que lograron escapar de los penales durante el conflicto armado. Dicha movilización está integrada por tres órdenes del gobierno y cuenta con la integración de 75 drones tácticos.

Para finalizar, Maru Campos resaltó que el gobierno de Chihuahua prepara y capacita constantamente a sus fuerzas policiales para poder atender este tipo de situaciones y proteger a la población de los actos violentos que suceden en Ciudad Juárez.

