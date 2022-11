CIUDAD DE MÉXICO.- En un nuevo episodio del “Martes del Jaguar”, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, arremetió contra el senador Ricardo Monreal luego de que este obtuviera una suspensión definitiva en contra de la difusión de los audios y conversaciones privadas en dicho programa, y lo acusó de querer extorsionarla, además de calificarlo de “cínico”, “traidor”, “cobarde” y “lerdo”.

Durante el capítulo de ayer (martes), Sansores también llamó a Monreal a renunciar a Morena “por dignidad” y no esperarse hasta diciembre a que llegue el aguinaldo.

Para qué espera tanto tiempo, nosotros sabemos que él ya se fue desde hace dos años, entonces para qué esperamos más, lo que está esperando es que llegue el dinero del aguinaldo y de lo que reparten a los senadores que son 400 milloncitos... por dignidad debería de renunciar, si está en otro mundo, está en otro proyecto, pues que sea honesto consigo mismo.

"Para la próxima ahí les contaré dos, que me consta, cómo me quiso extorsionar, entonces vas a creer en ese tipo de personas, no por favor, yo creo que si alguien no se ha dado cuenta que es un traidor, pues yo creo que va a necesitar que llegue el fin del juicio porque ya pasó bastante tiempo para que sepamos quién es quién", dijo la gobernadora.

Martes del Jaguar: Layda Sansores asegura que Ricardo Monreal la quiso extorsionar. Foto: Archivo

Critica que Monreal no defienda Reforma Electoral

A su vez, Sansores criticó que el senador morenista no defienda la Reforma Electora, y que incluso recibiera a los marchantes y conviviera con ellos, motivo por el que lo tildó de traidor.

"Él es el que tiene que defender la reforma electoral y resulta que, si no fue a marchar, fue a recibir a los que habían marchado, y se tomó el refresquito, hizo el brindis, es un cínico, eso no se puede permitir, para mí esos son actos de traición. Esta traición no es nueva... Monreal vota por Monreal. Con Dios y con el Diablo, así está y se va a quedar en los meros infiernos porque yo no creo que de ahí pueda salir con algo que sea positivo", declaró.

Un acto de cobardía

La gobernadora de Campeche también denunció que Monreal entró a la lucha contra la corrupción contra Alejandro Moreno “de la manera más estúpida” y que “ahora ya no sabe cómo salirse”.

"Entonces ahora ya no sabe cómo salirse, es para mí un acto de cobardía el que les haya pedido senadores que hicieran un círculo de escudo porque 'Layda me está pegando'... Una se defiende sola y él no puede defenderse solo pero compromete a sus compañeros senadores, eso no es ético porque entre los compañeros hay una tradición de que hay que defender al líder... yo los entiendo que ellos están bajo presión pero él es el que los está exponiendo a eso y eso es lo que no se vale, él es el que tiene que recapacitar", expuso Sansores.

Ricardo Moreal. Foto: Archivo

Cuestiona relación entre Ricardo Monreal y Alejandro Moreno

Nuevamente Layda Sansores cuestionó la relación entre Ricardo Monreal y el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, y preguntó si para que no se ejerciera acción penal contra “Alito” habría usado influencias.

"Es un poco lerdo pero te la repito despacito: ´¿Usaste tráfico de influencias para que Alito pudiera obtener su resolutivo de no ejercicio de la acción penal?´", señaló.

Sansores también compartió en sus redes sociales supuestas conversaciones entre Alejandro Moreno y Felipe Fuentes, entonces presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes hacen referencia a Ricardo Monreal.