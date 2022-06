Mario Delgado pide a "corcholatas" presidenciales no dividir a Morena

CIUDAD DE MÉXICO.-Mario Delgado Carrillo hizo un llamado a las "corcholatas" a qué no dividan ni rompan la unidad rumbo a la elección presidencial de 2024, al enfatizar que la cuarta transformación está por encima de intereses personales.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional de Morena también pidió que la nueva generación de dirigentes actúe con neutralidad y no favorezcan a ningún perfil.

Sólo le estamos pidiendo una cosa a nuestros corcholatos y corcholatas, que no dividamos; que mantengamos el compromiso de la unidad, que entre todos seamos muy conscientes de que estamos viviendo un tiempo histórico", enfatizó.

Mencionó a Sheinbaum, Ebrard, Adán Augusto, Clouthier y a Moctezuma

El líder guinda aseguró que ya no hay "tapados", por lo que cualquiera puede participar. Entre los posibles aspirantes mencionó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; al canciller Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier y el embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma.

"Si hay alguien que piensa que puede dividirnos, que pudiera romper, que un partido unido y fuerte se lo impida, no va a lograr dividirnos. Es mucho más fuerte nuestro compromiso para que siga este proceso histórico que cualquier interés personal", manifestó el líder guinda.

Al señalar que se debe garantizar el piso parejo en la contienda por la presidencia, Mario Delgado dijo que se debe mantener la neutralidad para que haya un proceso abierto, transparente y que legítimo.

"Si alguno de nosotros cayera en la tentación de ir en favor de alguien, desligitimaría el proceso. Pero más grave aún, daría elementos para la división", advirtió.

Defiende el método de las encuestas

Por ello, hizo un llamado a que "el proceso del 24 no contamine este proceso de renovación, ¿por qué? Porque no va a influir si un comité queda a cargo de alguien que simpatice con algunos de los aspirantes no va a poder influir en nada porque la decisión es por encuestas".

Al respecto, defendió el método de las encuestas al señalar que el pueblo decidirá al candidato o candidata que será el abanderado de la 4T.

En tanto, el dirigente de Morena negó que estén violando la ley electoral por actos anticipados de campaña, al señalar que están lejos del proceso electoral de 2024.

"Tenemos que aprender a vivir en esta democracia abierta, transparente, sin hipocresías. No vamos a permitir la persecución política de las autoridades electorales, vamos a seguir a lo que marca la ley", sostuvo.