Mario Delgado: Morena buscará que partidos políticos puedan promocionar la revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO.-Mario Delgado Carrillo dio a conocer que Morena buscará establecer en la Ley Reglamentaria de Revocación de Mandato que los partidos políticos puedan realizar actividades para promover la participación ciudadana y que se elimine la veda al Gobierno Federal.

“Yo les pediría a los diputados que hagan dos consideraciones a partir del aprendizaje que tuvimos en la pasada Consulta Popular; primero, que los partidos políticos puedan promover la participación, porque es realmente una paradoja que el Instituto Nacional Electoral (INE), que debería de estar encargado de promover la vida democrática de nuestro País, se dedicara a perseguir a los diputados que estaban promoviendo este ejercicio”, subrayó Delgado.

No puede ponerse una veda para el presidente de la República, porque de lo que se trata la Revocación de Mandato es si continúa o no el gobierno, por lo tanto, no se le puede callar cuando lo que está en juego es su continuidad. El gobierno debe argumentar por qué debe quedarse y convencer a la gente”, agregó.