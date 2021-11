Mariguanero: Cultivar mariguana en Tierra Caliente ya no es negocio porque la están legalizando

MICHOACÁN.-Un hombe dedicado a cultivar mariguana en Tierra Caliente reveló que ya no es negocio por la legalización de la hierba en varias partes de los Estados Unidos.

"Esto sí es Sembrado Vida no mamadas... ¡Miren qué chulada!... de esto como... No tengo una casa como la del Señor de los Cielos, pero no nos damos mala vida, no ando con modelos colombianas, ni tampoco tengo helicópero, tampoco un yate, ni mato gente, nomás soy un mariguanero para salir adelante", comentó el hombre en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Agregó:

"Ahortia ya bajó de precio y ya la tienen abajo los de Estados Unidos. Estamos esperando que nos la legalicen para que suba. Aquí nomás lo que es la "carne" es lo que se fuma y la hoja y todo lo demás lo tiramos porque pues tenemos miedo de que llegue el gobierno y no lleve a todos".

Cultivos de mariguana en Tierra Caliente.

Actualmente en México no es legal la mariguana, sin embargo, en muchas ciudades de Estados Unidos ya es totalmente aceptado por las autoridades el consumo lúdico.

Los mariguaneros mexicanos revelan que la mariguana que se vende en EU es la misma que se prduce en México, solo que "ellos salen con mama$%# de que tiene más goma", pero es sí es la misma.

¿Dónde está tierra caliente?

Tierra Caliente se le conoce a la región comprendida entre Guerrero, Estado de México y Michoacán.

Familias que viven en esta área detallan que comen carne "gracias a la mariguana".

Despenalizar la mariguana favorecerá a campesinos: Sánchez Cordero

Cuando era secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró ante la bancada de Morena en el Senado, que la despenalización del cannabis favorecerá a los campesinos mexicanos, puesto que dejarán de estar sometidos por el crimen organizado.

Ante ello propuso que se les permita la siembra y venta de la planta.

“Mis propuestas van en un sentido social, con fines medicinales, así como la regulación en la cadena de siembra, producción y comercialización, con un objetivo muy concreto, que los campesinos puedan obtener permisos de siembra y tengan asegurada la compra del producto. No tengo duda, de que la despenalización quitará a los campesinos una espada, esa amenaza que hoy ven sobre sus cabezas por el crimen organizado, que los presiona, extorsiona y somete a la violencia”, dijo.